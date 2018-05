"Tutti in Forma" al centro Commerciale Le Zagare

Lo sport motore di socialità e aggregazione. Ma anche come sinonimo di crescita e benessere. Oggi pomeriggio, venerdì 4 maggio e il 5 e 6 maggio, il centro commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta si trasformerà in un grande centro sportivo con il progetto “Tutti in forma”, con numerose iniziative pensate per tutte le età. Un ricco programma di attività che, dal pomeriggio di venerdì e per tutto il fine settimana, coinvolgeranno grandi e piccini. Un’occasione imperdibile per trascorrere in compagnia momenti di svago, cimentarsi in varie discipline sportive e, in generale, passare del tempo all’aria aperta, in un luogo che, sempre di più, rappresenta un punto di riferimento per la popolazione, non solo per lo shopping di qualità.

La manifestazione, realizzata grazie al contributo delle Asi, Associazioni Sportive e Sociali Italiane (uno dei più importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva che, sin dalla sua costituzione, nel 1994, è riconosciuto dal CONI), prevede una serie di possibilità: dall’assistere a lezioni dedicate, ad esempio alla danza o alle arti marziali, al cimentarsi nella pratica di alcuni sport meno noti, fino a mini tornei aperti a tutta la famiglia. Ma anche ascoltare gli importanti consigli dei medici sportivi in relazione all’alimentazione e a tutto quello che occorre conoscere prima di praticare uno sport.

“L’idea - spiega Milena Calì, della direzione del centro commerciale Le Zagare - è quella di mettere a disposizione i nostri spazi e le nostre professionalità per permettere ai nostri utenti, di qualsiasi età, di passare momenti spensierati e divertenti. Le Zagare d’altronde - prosegue - sin dalla sua nascita ha rappresentato un luogo vivo e aperto alla popolazione”.

Dal Kobuto alla Danza orientale, dalle lezioni di Country allo Shiatsu e al Tai-chi, dalla Difesa personale per le donne al Karate, dal kangoo jumps allo Spider rap: di tutto per tutti, nel weekend dedicato allo sport.

Un evento ma anche uno show: la manifestazione, che sarà presentata dal giornalista e conduttore Salvo La Rosa, prevede anche momenti di intrattenimento e di vero e proprio spettacolo.

Sport e Benessere sarà anche occasione per l’Asi, per consegnare il premio “Benito Paolone” alla società sportiva che si è maggiormente distinta nell’ultimo anno. Il riconoscimento sportivo è stato istituito dal Comitato provinciale ASI di Catania ed è giunto alla sua quarta edizione. Sempre nel weekend sarà premiata con una nostra targa di riconoscimento la squadra di pallanuoto “Orizzonte Catania" che si è distinta nel raggiungere ambiziosi traguardi.

Elenco sport:

Danza orientale

Country

Shiatsu

Tai-chi

Difesa personale per le donne

Karate

Kobuto

Ginnastica antalgica

kangoo jumps

Spider rap

Strong

Scherma

Calcio

Danza caraibica

Hip hop

Spinning

Karting

Soft air

Yoga della risata

Massaggio ayurvedico

Trattamento reiki

Majorette

Twirling