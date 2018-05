Tutto il meglio dello sport al Centro Commerciale Auchan Porte di Catania

Da sabato 26 maggio a domenica 3 giugno lezioni, dimostrazioni e tornei

Lo sport alle porte… letteralmente! Il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania, infatti, offre ai suoi visitatori una bellissima iniziativa patrocinata dal CONI-Comitato Provinciale di Catania, che dal 26 maggio al 3 giungo avrà lo sport come protagonista.

Sabato 26 maggio si terrà la giornata di apertura, dove saranno presenti le Istituzioni, gli sponsor e le delegazioni degli atleti. Le giornate successive vedranno tutte le federazioni sportive organizzare attività propedeutiche per l’avviamento alla disciplina con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio e tornei e attività agonistiche con la presenza degli atleti delle associazioni sportive per ogni singola federazione presente. Nell’arco della manifestazione, inoltre, ci saranno appuntamenti esclusivi: dall’evento Scuola & Sport di giovedì 31 maggio alla tappa catanese del tour Decathlon Sportdays di sabato 2 giugno La chiusura in grande stile si terrà domenica 3 giugno con una vera e propria Festa dello sport.

Le discipline praticate durante l’intera manifestazione saranno tantissime: basket, pallavolo, badminton, tennis, beach volley, beach tennis, tamburello, racchettoni, atletica leggera, street soccer, acquagym, scherma, lotta, arti marziali, ping pong, arrampicata e baseball.

Un grande evento che il Centro Commerciale Auchan Porte di Catania offre a tutti gli appassionati dello sport dal 26 maggio al 3 giugno.