“TUTTU U MUNNU È PAISI!” è il titolo della grande Festa della Federazione Mani Tese, che si terrà a Catania il 27, 28 e 29 settembre 2019. Tre giorni ricchi di eventi che avranno come protagoniste l’inclusione sociale e l’economia circolare, le due leve fondamentali per Mani Tese per rispondere alle sfide del terzo millennio e collegare una visione globale della giustizia con l’attivazione delle persone e delle comunità. TUTTU U MUNNU È PAISI! si terrà a FIERi, la Fabbrica Interculturale Ecosostenibile del Riuso, un luogo simbolo a Catania, nata nel 2015 dalla volontà di 13 realtà, fra cui Mani Tese Sicilia, con lo scopo di promuovere co-integrazione e creare opportunità lavorative per i migranti nelle situazioni post accoglienza e per i giovani disoccupati in condizioni di marginalità sociale ed economica.

