L'ultima Cena - AltreScene - Zō

AltreScene - rassegna di creazioni contemporanee. L'Ultima Cena. L’Ultima Cena vuole essere il secondo capitolo de “La trilogia dell’attesa”. Indagare i momenti di stasi, i luoghi di blocco, i ruoli di potere, le potenziali vittime e i possibili carnefici. In Codice Nero, il primo capitolo, il fuoco dell’operazione si concentrava sulla violenza involontaria (il medico pedina della sanità, che rischia di uccidere o colpire per una mancanza dell’istituzione Sanità), nell’Ultima Cena invece, si vuole conoscere la sensazione del probabile colpevole e la voglia di vendetta della presunta vittima. Info e prenotazioni: info@zoculture.it o 347 4826940. Ingresso: 15 euro / ridotto 12 euro. Biglietti in prevendita presso Ticketone.