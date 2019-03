Un cammino fatto con il cuore - Letture autobiografiche

UN CAMMINO FATTO CON IL CUORE. A cura di Francesca Bertino. Scrittrice e volontaria autobiografa. Hai anche tu un ricordo da condividere? Lo leggiamo e lo ascoltiamo insieme. Mercoledì 13 marzo 2019 Biblioteca Centro Culturale Rosario Livatino Castello di Leucatia, Via Leucatia 68, Catania. Gli incontri tematici di Nautilus Sono dedicati alla lettura e all'ascolto di scritture autobiografiche. Il tema di ogni incontro, proposto e curato dai volontari dell'OdV Le Stelle in Tasca, vuole sollecitare un ascolto sensibile di sé e dell'altro. I testi autobiografici sono presentati e letti dai partecipanti che li hanno redatti in funzione del tema dell'incontro. Per partecipare. La partecipazione agli incontri, come uditori o scrittori autobiografi, è libera e gratuita.