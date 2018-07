Un mare di bontà - Evento gastronomico

Domenica 5 agosto 2018 | S.Tecla, Acireale (CT). 8ª edizione di Un Mare di Bontà, l'evento enogastronomico per chi ama il buon cibo e il buon vino, organizzato dall'associazione Blu Lab Academy in collaborazione con l'azienda Centro Surgelati. Un Mare di Bontà è l’evento più bello e suggestivo creato dalla famiglia Ferlito insieme allo Chef Alfio Visallio Visalli, con il coordinamento di Valentina Duca, che non dimenticano le origini e le finalità dell’appuntamento: il ricavato della manifestazione sarà devoluto in #beneficenza alla Parrocchia di Santa Tecla, che a sua volta lo devolverà ad associazioni del territorio.

STAND GASTRONOMICI - WINE & DRINK - MUSICA E ANIMAZIONE. Verranno allestiti stand gastronomici lungo la via principale con pietanze a base di #pesce, preparate dagli #Chef_forBluLab e dallo staff del Centro Surgelati. Si rinnova inoltre la presenza di Conpait Sicilia (Confederazione Pasticceri Italiani) che anche per questa edizione preparerà in live la grande #torta dell’evento in piazza. E-mail: info@unmaredibonta.it. Facebook: Un Mare di Bontà. Instagram: unmaredibonta_stecla. www.unmaredibonta.it.