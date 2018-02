Sali in sella per la presentazione del libro 'Sicilia a due ruote, Sicilia nel cuore' di Giovanni Vallone, edito da Dario Flaccovio Editore, sabato 3 marzo alle 18 al Mondadori Bookstore di Catania, per un tour mozzafiato tra le bellezze della nostra terra.

"Ho dormito nelle grotte, ho mangiato con i ragni e le formiche, ho chiacchierato con i siciliani e mi sono rotolato felice nei campi di grano". Così si descrive Giovanni Vallone, il motoscrittore siciliano, che con la due ruote e un microfono da oltre trent'anni va in giro per l'isola a raccogliere racconti di pastori, eremiti, anziani dalla vivida memoria storica e personaggi illustri, scovando antiche città, ruderi, castelli, reperti archeologici e paesaggi mozzafiato. Cogliendo le diverse anime della Sicilia, le ha esportate in tutto il mondo tramite programmi radio-televisivi, libri e conferenze. Tutti i suoi personaggi li ha sempre idealmente raccolti nei vagoncini di un immateriale sidecar e in questo volume offre ai lettori le sue affascinanti narrazioni in diretta, componendo tappa dopo tappa un viaggio intenso e vivido all'insegna del trionfo della sicilianità e dell'emozione.