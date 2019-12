Ritorna l'evento tanto atteso: Una giornata con Lucia Sardo. Siete tutti invitati a trascorrere un'intera giornata insieme all'attrice Lucia Sardo: una preziosa occasione di incontro che offre concretamente la possibilità di approfondire alcune tecniche teatrali utili nella vita di tutti i giorni. Segreti, curiosità, storie, personaggi, sentimenti, stati d'animo ed esperienze che Lucia vuole condividere con tutti voi. Una giornata dove ognuno può prendersi del tempo per sentire cosa accade dentro, um momento speciale per lasciare libere le proprie emozioni, perché spesso dimentichiamo che è un atto necessario per il nostro benessere e per la nostra evoluzione emotiva. Poter essere davvero liberi di rispondere agli stimoli e di cambiare costantemente in base alle situazioni. Scoprire attraverso esercizi pratici come imparare a gestire le proprie emozioni, usare meglio la voce, avere chiari gli obiettivi quando si comunica, acquisire maggiore sicurezza in se stessi e tutto quello che occorre per vivere meglio ed essere più felici.

Con questa occasione Lucia vi farà conoscere la sua nuova sede della scuola: un luogo magico e speciale dove Lucia, Marcello, allievi, insegnanti stanno piantando nuove meravigliose radici. Un momento speciale della giornata sarà il pranzo condiviso, importante per staccare la mente dal lavoro e dalla vita quotidianità e recuperare tutte l’energie necessarie. Convito, convivio, banchetto sono indicati dai Dizionari della lingua italiana come sinonimi e ciò non ci stupisce. Il senso denotativo prevalente che li mette in relazione è infatti quello di ''pasto condiviso''.È proprio un pasto condiviso che vogliamo realizzare; poter pranzare tutti insieme cercando di condividere sentimenti, emozioni, stati d'animo ed esperienze.

Domenica, insieme a Lucia Sardo, saranno presenti i docenti della scuola di recitazione: ▪️Marcello Cappelli ▪️ Manuela Ventura ▪️ Marzia Ciulla. Informazioni ▪️Biglietto evento 50,00€ (https://billetto.it/e/una-giornata-con-lucia-sardo-biglietti-397415) ▪️posti limitati ▪️ Per partecipare all'evento è necessario acquistare il biglietto entro e non oltre il 10 dicembre. ▪️ Prenota subito. È anche possibile acquistare il biglietto effettuando un bonifico su C/C bancario intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE MANDARA KE IBAN: IT77G0301503200000004207855 specificando nella causale ╺Una giornata con Lucia Sardo╺ inviare la ricevuta del versamento a info@luciasardo.it. Per maggiorni informazioni, la nostra segreteria è attiva chiamando il 380 187 2492. È richiesto un abbigliamento comodo. Vi consigliamo di indossare dei pantaloni morbidi (sconsigliamo jeans e collant). Portare asciugamano, 2 maglie di cotone e calze antiscivolo. Domenica 15 dicembre dalle 10.00 alle 19.00. Laboratorio Di Recitazione Lucia Sardo e Marcello Cappelli. Via Teatro Massimo, 15- Catania.