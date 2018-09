Una ragazza per il cinema, Naomi Moschitta incontra il sindaco Pogliese

E' la giovane catanese che si è aggiudicata il podio, domenica 9 settembre, al Teatro Antico di Taormina, in occasione della 30esima edizione di “Una Ragazza per il Cinema”, l’esclusivo Concorso Nazionale, che mette in risalto la bellezza ma, soprattutto, il talento