UnicaVuci - Laboratorio aperto di Coro Popolare

UNICAVUCI CORO POPOLARE SICILIANO. Diretto da Matilde Politi e Simona Di Gregorio. Il coro è aperto a tutti, senza limite di preparazione musicale nè età! ci si può aggiungere in qualunque momento, basta contattarci per sapere dove si svolgono gli incontri. Ogni lunedì dalle 18 alle 20. Una volta al mese incontro intensivo dalle 10 alle 18

(nei fine settimana alternando sabati e domeniche). La partecipazione prevede un contributo per la realizzazione di una produzione dal basso. Per ulteriori informazioni cliccare sul seguente link.