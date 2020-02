Università, un convegno nel segno di Sant'Agata

"Valore dell'autodeterminazione della donna nella cultura popolare catanese, Sant'Agata come icona della Libertà": è il titolo del convegno che si tiene oggi, dalle 16, nell'aula magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania. Un'iniziativa voluta dal direttore dello stesso Dipartimento Giuseppe Vecchio e dalla consigliera di Parità della Regione Siciliana Margherita Ferro, perché "Agata è un esempio assoluto per tutte le donne - affermano - è testimone di caparbietà e di santa ribellione alle imposizioni della società e della tirannia. Non a caso, le relazioni dell'incontro saranno affidate a donne che, seguendo il suo modello, oggi lottano contro le discriminazioni di genere". Inserito nel programma del Comitato delle Festività Agatine, l'evento vede la presenza, tra gli altri, dell'assessore regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali Antonio Scavone, dell'assessore comunale alla Cultura Barbara Mirabella, della deputata alla Camera Giusi Bartolozzi, delle deputate Ars Elvira Amata ed Eleonora Lo Curto e del procuratore aggiunto del Tribunale di Catania Marisa Scavo. Verrà inoltre presentato il video "Agata", di cui Giuseppe Castiglia ha firmato il soggetto e la sceneggiatura, per la regia di Vladimir Di Prima. "Tra gli obiettivi del convegno - conclude Margherita Ferro - c'è anche quello di mettere in primo piano la capacità dei catanesi di fare il bene della città nel nome di Agata. L'autodeterminazione della Santa è la stessa che in questi giorni anima i cittadini devoti, a cui vogliamo dedicare le nostre riflessioni".