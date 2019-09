Urban Adrenalina Catania - Abbonamenti Sala Pesi e Corsi

UrbanAdrenalinA è un progetto che nasce dall'intenzione di coniugare i principi dell’allenamento funzionale ovvero coordinazione, stabilità, mobilità,flessibilità, forza resistente, forza massima e forza veloce e le attività agonistiche.

Per rendere accessibile il metodo a chi non vuole rinunciare ad un allenamento ad alta intensità, pensato prevalentemente per atleti, sono state realizzate 5 nuove discipline suddivise in 4 ulteriori livelli, l’intenzione è quella di poter coinvolgere nel percorso individuato oltre agli atleti anche chi non intende competere. L’obiettivo una volta raggiunto una buona condizione fisica è quello di sostenere gli atleti nelle varie competizioni e di organizzare eventi sportivi non agonistici nel quale coinvolgere chi non compete.

L'offerta per UrbanAdrenalinA ti consente di scegliere tra:

Abbonamenti Sala Pesi Open

Abbonamento Annuale € 330 invece di € 660

Abbonamento Semestrale € 180 invece di € 360

Abbonamento Trimestrale € 98 invece di € 195

Abbonamento Mensile € 35 invece di € 70

Corso UrbanFunctional - Corso di base in cui si lavora inizialmente a corpo libero su spinta di gambe e trazione e successivamente con tutti gli attrezzi utili per un allenamento funzionale.

Corso UrbanMartialarts - Mobilità, flessibilità e forza esplosiva sono alla base di UrbanMartialartS. La finalità di questo corso è consentire uno sviluppo ipertrofico funzionale del corpo a determinati movimenti

Corso UrbanPower - Corso avanzato che include ogni aspetto funzionale ed in cui vengono utilizzati bilancieri olimpionici, anelli,sbarre per le trazioni ed altri attrezzi del functional affiancati ad una programmazione di forza.

Prezzo 1 mese € 25 invece di € 50

Prezzo 3 mesi € 68 invece di € 135

Prezzo 6 mesi € 120 invece di € 240

Dove si trova e orari - Viale Ulisse 10, Catania. Dal lunedì al venerdì 7:30-20:30. Sabato 10:00-17:00. Domenica chiuso.