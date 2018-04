'Urban Fabula e Fabrizio Bosso' LIVE allo Zo

Fabrizio Bosso tromba, Seby Burgio piano, Alberto Fidone contrabbasso, Peppe Tringali batteria. Urban Fabula è il progetto nato dall’incontro dei tre giovani musicisti siciliani e dà il titolo al loro primo lavoro discografico, pubblicato da Abeat Records, con composizioni originali per lo più composte a “sei mani”. Il disco è stato premiato dalla rivista specializzata Jazzit con il bollino Likes it.

Trio inteso come sintesi e non come somma di tre individualità, dove ognuno apporta il proprio contributo ricercando quella sinergia che potenzia e valorizza il gruppo. Spiccano l’esuberante pianismo, ricco d’inventiva, del poco più che ventenne pianista e la solidità di una ritmica fluida e mai scontata, consolidata da più di nove anni di collaborazioni. Appuntamento il 6 maggio 2018 allo Zo Centro Culture Contemporanee.