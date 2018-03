Mostra 'Urban nightscapes'

La Plenum Gallery è lieta di presentare la mostra di Luca Campigotto: Urban Nightscapes. Una serie di fotografie notturne stampate in grande formato e dalla p articolare resa cromaticache è diventata,negli anni, il marchio di fabbrica dell’autore.Lo stile di Campigottosi esprime nella ricerca di volumetrie straordinarie. Le sue sono fotografie di città apparentemente vuote ma che emanano una forza possente,marcata dalla presenza di architetture che enfatizzano la grandezza delle strutture e sottolineano la piccolezza dell’uomo.

E’un gigantismo, quello di Luca Campigotto, che per certi versi ricorda l’immensità dell’architettura dell’epoca classica, declinata e avvolta da un velo di mistero. Pur nella loro perfezione geometrica, queste fotografie emanano una certa dose di inquietudine. La notte è protagonista. La presenza dell’uomo si coglie appena nell’equivoco delle scie luminose lasciate delle auto in movimento, o da alcune figure dai contorni mossi, sfoc ati. Le città sono avvolte in una luce innaturale, a tratti cinematografica, quasi che il fotografo fosse capace di piegare la realtà a suo piacimento, scegliendo, tra i colori proposti dallo spettro cromatico, quelli più straordinari e insoliti.

Le sue “città mitologiche”, come ama definirle, sono però città vere, vive sia nella leggenda e nella memoria che fisicamente presenti su di una mappa geografica.Il viaggio proposto dalla Plenum Gallery è un percorso che racchiude alcune tra le produzioni più iconiche dell’autore,confotografie scattate nel corso di una lunga permanenza a New York insieme ad altre immagini frutto del lavoro svolto durante il suo recentissimo soggiorno in Cina.