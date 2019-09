Torna Ursino Buskers, spettacoli e laboratori dal 19 al 22 settembre

Torna la manifestazione "Ursino Buskers", dal 19 al 22 settembre. "Da sei anni, ogni settembre, culture lontane e vicine convergono ai piedi del Castello Ursino e meravigliosi artisti trasformano strade, piazze e vanedde in palcoscenico. Il quartiere -raccontano gli attivisti dell’associazione Gammazita, che organizza e finanzia l’evento- laboriosamente si reinventa, ognuno secondo le proprie capacità e seguendo la propria fantasiosa operosità, gli abitanti spalancano le porte di casa per accoglierci tutti. In cambio gli artisti sono pronti a donarsi pur di strapparci un sorriso. E i catanesi sono in tanti, ogni anno di più - la scorsa edizione in 50.000 - spettatori e co-creatori di questa incredibile magia".

Quattro giorni di arti e meraviglia, il 19, 20, 21 e 22 settembre 2019, stanno per arrivare tra le strade e le piazze del cuore medioevale etneo: 15 mila metri quadrati interamente chiusi al traffico pieni di luci, arti e colori, 8 aree di spettacolo tematiche, 1 parata per il centro storico con Sambazita, le creature sognanti di Cartura e tutti gli artisti del festival, 40 compagnie ed artisti provenienti da tutto il mondo in 40 spettacoli gratuiti al giorno, workshops per adulti, laboratori e spettacoli per bambini con Ursino Kids, street market curato dalla Sartoria Sociale Midulla San Cristoforo, esposizione d'arte, street food & beverage in versione eco friendly - plastic free, allestimenti e scenografie frutto di laboratori condivisi per un evento davvero fuori dal comune. Questo e molto di più è la sesta edizione del festival organizzato dagli attivisti dell'associazione Gammazita con la collaborazione di associazioni, volontari, cittadini e cittadine, il patrocinio del Comune di Catania e il sostegno di COOP alleanza 3.0, per far riscoprire alla città lo storico quartiere del Castello Ursino nel pieno centro di Catania.

Ursino Buskers è un festival sociale ideato, organizzato e sostenuto dagli stessi cittadini,che vuole diffondere la cultura buskers in Sicilia e, allo stesso tempo, restituire alla città uno dei quartieri più antichi e suggestivi di tutta Catania, un luogo magico, straripante di contraddizioni e bellezza, storia e degrado, sete di riscatto, vita, odori e colori. Un luogo in cui gli attivisti di Gammazita abitano e di cui hanno deciso di prendersi cura ogni giorno. Sin dalla sua prima edizione Ursino Buskers si basa solo sulla volontaria disponibilità delle persone che ne hanno compreso ed abbracciato lo spirito, animate dal comune desiderio di far crescere una città più inclusiva, curiosa, colorata, senza confini. Il festival si nutre solo dei contributi dal basso e di tutto l’impegno dei volontari, si può sostenere la sua realizzazione fino al 30 settembre attraverso una semplice donazione.

Si percorreranno insieme le vie del centro, fino ad arrivare ai piedi del Castello Ursino, per dare il via ad una vera e propria festa sulle musiche contemporanee popolari della Piccola Orchestra Giovanile dell’Etna, Jacàranda. Il Festival di Arti di Strada sarà inaugurato, invece, alle ore 20.00 di venerdì 20 settembre e proseguirà fino a notte con gli spettacoli dei quaranta protagonisti della sesta edizione dell’Ursino Buskers. Sabato 21 e Domenica 22 settembre, dalle 16.00 alle 18.30 si terrà anche “Ursino Kids”, il cartellone di attività studiato per coinvolgere il pubblico più giovane e le famiglie: tre spettacoli di teatro a cura di Anna Saragaglia, Filippo Velardita e Compagnia Anatolé per il sabato; il “Piccolo Circo Gammazita”, lo spettacolo di cabaret dei giovanissimi allievi della Scuola Popolare di Circo Sociale Gapa/Gammazita/Midulla e l’attesissima Opera dei Pupi a Piazza Maravigna - proprio dove sorge la storica Bottega del Puparo de La Marionettistica Fratelli Napoli - la domenica; ed ancora tanti laboratori falegnameria, percussioni, arte, bolle di sapone e manualità creativa. Dalle 19.30 in poi di entrambe le sere si prosegue con i quaranta spettacoli del cartellone e domenica 22 settembre 2019 si conclude con il Gran Galà che vedrà gli artisti principali del Festival riuniti davanti al Castello Ursino in un unico, imperdibile, show. Tutto il Festival prevede la partecipazione rigorosamente gratuita del pubblico, con contributo finale “a cappello” come da autentica tradizione buskers, ad esclusione dei laboratori per bambini e dei workshop per adulti che prevedono un piccolo contributo a supporto del lavoro svolto dagli artisti.