Ursino Buskers Christmas edition - Giovedì 26 dicembre - Quartiere del Castello Ursino. Un Natale così nel quartiere del Castello Ursino non si era mai visto. Il Castello interamente illuminato, il luccichio delle luminarie natalizie in ogni angolo, gli addobbi di abitanti e commercianti che colorano le strade: in ogni luogo del quartiere riecheggia un’atmosfera onirica. La manifestazione non ha alcuno scopo di lucro, è realizzata con il supporto tecnico del Comune di Catania, è promossa da Artù ristorante-carnezzeria, Il Borgo di Federico, Ristorante camelot, Al Cavaliere Roxy, Chiosco Castello Ursino Tinos , Tipico e #Gammazita.

Il Natale è sicuramente un evento magico e irripetibile che regala suggestioni uniche, ma anche un momento speciale in cui vorremmo che si avverassero alcuni nostri desideri. Quando abbiamo illuminato tutto il perimetro del Castello Ursino, nella nostra mente è subito balenata un’idea: quanto sarebbe bello riportare la magia dell’#UrsinoBuskers, proprio adesso che nel quartiere risplende una luce piena di speranza.

Quanto sarebbe bello poter chiudere gli occhi e rivivere quella sorprendente magia. E quanto sarebbe bello rivedere, anche solo per un giorno, gli occhi pieni di stupore di grandi e piccini. Questo Natale abbiamo deciso di liberare i nostri sogni dal cassetto per regalarvi una giornata ricca di forti emozioni: un’esperienza indimenticabile da vivere tutta d’un fiato, attimi di bellezza da condividere insieme.Il 26 dicembre →Ursino Buskers Christmas edition – un’edizione ancora più suggestiva del Festival Internazionale di arti di strada per godersi pienamente quest’atmosfera di festa. Giocolieri, acrobati, performance, musicisti e artisti ripopoleranno l’affascinante quartiere del Castello Ursino con spettacoli di circo che riscalderanno il cuore di tutti.