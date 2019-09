Ursino Buskers 2019 - Festival internazionale di arti di strada

Il 𝟐𝟎, 𝟐𝟏 𝐞 𝟐𝟐 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 nel quartiere del Castello Ursino arriva 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 di Ursino Buskers, 𝐟𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐭𝐚𝐧𝐢𝐚. Da sei anni, ogni settembre, culture lontane e vicine convergono ai piedi del Castello Ursino e meravigliosi artisti trasformano strade, piazze e vanedde in palcoscenico. Il quartiere laboriosamente si reinventa, ognuno secondo le proprie capacità e seguendo la propria fantasiosa operosità, gli abitanti spalancano le porte di casa. In cambio gli artisti sono pronti a donarsi pur di strapparci un sorriso.

15 mila metri quadrati interamente chiusi al traffico pieni di luci, arti e colori

8 aree di spettacolo tematiche

1 parata per il centro storico con tutti gli artisti #UBF2019 (il 19 settembre)

30 (e più) Compagnie e Artisti provenienti da tutto il mondo

30 e più Spettacoli gratuiti al giorno

Workshop per adulti

Laboratori e Spettacoli per bambini con #UrsinoKids

Street Market curato da Sartoria Sociale Midulla San Cristoforo

Esposizione d'Arte

Street Food & Beverage plastic free (new!)