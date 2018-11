Vagabondi al Primosole - Archeotrekking letterario

Poi tornava il bel tempo, e spuntava del verde qua e là, fra le rocce di Valsavoia, sul ciglio delle viottole, nella pianura, fin dove arrivava l'occhio. Infine veniva l'estate, e si mangiava ogni cosa, il verde dei seminati, i fiori dei campi, l'acqua del fiume, gli oleandri che intristivano sulle rive, coperti di polvere. L'infanzia di Mastro Don Gesualdo è travagliatissima. Giovanni Verga era sicuro di riuscire a raccontarla tutta, finché, dopo quasi dieci anni di lavoro, abbandonò il proposito e iniziò da capo, abbandonando quelli che erano i suoi scritti originari.

Tuttavia nulla andò perduto, così nacquero alcune opere tra le meno conosciute, colpevolmente. Petite Monde, Vagabondaggio, Come Nanni divenne orfano. Titoli che raccontano il fiume Simeto e la vita che scorreva ancora più lenta delle sue acque ai bordi del fiume, in un villaggio chiamato Primosole, la cui collina fu abitata già in Età del Ferro. E, forse, anche da prima. Un fantastico viaggio con trekking naturalistico, archeologico e letterario, a cura della nostra guida Iorga Prato che, per l'occasione, reciterà diversi passi del Verga.

Programma. Appuntamento meeting point alle ore 09.00 in Piazza Alcalà, Catania. Da li ci sposteremo con i nostri mezzi verso l'inizio del sentiero (circa 15 minuti di auto). Possibile fare car sharing. SS 194 km 2, ingresso cava cementizia 9:30 inizio sentiero. Lunghezza percorso 5 km anulare. Dislivello -150 m (grotte sud) +80 m (passeggiata). Difficoltà medio-facile (E). Fine escursione ore 15:00 circa.

Attrezzatura e abbigliamento necessarie scarpe da trekking (o da tennis), abbigliamento a strati, borraccia con acqua minerale non frizzante, berretto e zaino, previsto pranzo a sacco. Contributo di partecipazione e modalità di prenotazione. L'esperienza ha un costo di euro 10 a persona (5 euro per bambini da 7 a 12 anni - Non indicata per bambini sotto i 7 anni). Per prenotare sms o messaggio whatsapp al 3913953279 con nome, congnome, numero persone e cellulare. L'escursione si terrà con un minimo di dieci partecipanti e sarà annullata in caso di avverse condizioni meteo.