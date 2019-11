Vagabondi al Primosole - La Pantalica catanese

Una passeggiata naturalistica inedita al Primosole alla scoperta del patrimonio nascosto, la "Pantalica catanese" tra natura, grotte, archeologia e poesia...sulle tracce dei luoghi raccontati dal Verga. Un suggestivo percorso, guidati dall'esperta guida Iorga Prato, che racconta come la vita scorreva lenta nel Villaggio Primosole, la cui collina fu abitata già all'età del Ferro. O forse prima, con tante eccezionali testimonianze lungo il territorio. Avremo modo di visitare le grotte di Primosole, un ambiente interamente scavato nella roccia, anticamente articolato in più ambienti, con nicchie e un pozzo di tipo saraceno. Un percorso inedito e poco conosciuto ma tuttavia di rilevanza archeologica, naturalistica, paesaggistica, storica, ed in parte letteraria. La guida Iorga Prato, oltre alle spiegazioni di carattere naturalistico ed archeologico, reciterà alcuni passi del Verga legato ai luoghi che andremo a calpestare dolcemente.

Meeting point alle ore 09.15 PUNTUALI - in Piazza Alcalà, Catania (esattamente ci vedremo davanti Cafè Alcalà e Mc Donald's). Da li ci sposteremo con i nostri mezzi verso l'inizio del sentiero (circa 20 minuti d' auto). Lunghezza percorso 5 km anulare. Dislivello -150 m +80 m Difficoltà medio-facile (E). Fine escursione ore 15:30/16:00 circa. Attrezzatura e abbigliamento necessarie scarpe da trekking (o da tennis), abbigliamento a strati, borraccia con acqua minerale non frizzante, berretto e zaino, previsto pranzo a sacco. Contributo di partecipazione e modalità di prenotazione. Quota di partecipazione euro 10 a persona (5 euro per bambini/ragazzi da 7 a 13 anni). Pagamento direttamente in loco. Prenotazioni obbligatoria con messaggio whatsapp al 3913953279 con nome, cognome, numero persone e cellulare. Riceverete la conferma in giornata. L'escursione si terrà con un minimo di dieci partecipanti e sarà annullata in caso di avverse condizioni meteo. Massimo 35 partecipanti.