'Van Gogh - Tra il Grano e il Cielo' al Cinema Alfieri

VAN GOGH - TRA IL GRANDO E IL CIELO. Solo martedì 10 e mercoledì 11 aprile, ore 18,30 - 20,45 al cinema Alfieri. Per il ciclo "La Grande Arte al Cinema". Il genio olandese riletto attraverso gli occhi della sua più grande collezionista nella mostra di successo di Vicenza. Con la partecipazione straordinaria di Valeria Bruni Tedeschi.

Dopo il successo di Loving Vincent, arriva al cinema il film evento che offre un nuovo sguardo su Van Gogh attraverso il lascito della più grande collezionista privata di opere del pittore olandese: Helene Kröller-Müller, la donna che ai primi del Novecento giunse ad acquistare quasi 300 suoi lavori. Per raccontare l’unione spirituale di due persone che non si incontrarono mai durante la loro vita, ma che condivisero la stessa tensione verso l’assoluto, la stessa ricerca di una dimensione religiosa e artistica pura. Prezzo: intero € 10; ridotto € 8 per over 60, under 12 e convenzioni legate al film (film evento).