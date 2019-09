Viaggio al centro del Pistacchio. Un appuntamento nuovo di zecca che Etna 'Ngeniousa è felice di proporvi coniugando cultura, tradizioni produttive e culinarie, natura e… buon cibo. Una giornata dedicata all’oro verde dell’Etna, al celebre pistacchio di Bronte, di cui scopriremo origini, tecniche di coltivazione e caratteristiche direttamente sul campo, anzi sulla sciara vulcanica. In via del tutto eccezionale sarà possibile assistere e partecipare attivamente (o quasi) alla raccolta. Un rito antico che ogni due anni anima le balze laviche del territorio di Bronte: sapienza antica coniugata con una innovazione declinata nel senso dell'accoglienza e della fruizione culturale. Ad accoglierci sarà l'Azienda agricola Musa, in uno contesto paesaggistico incomparabile, nel cuore di un pistacchieto carico di frutti dai colori vivaci e accattivanti. A seguire, dopo la raccolta, si passerà alla pratica, un test culinario (altrimenti noto come “Pranzo”) con colore dominante il Verde.

VERDE ETNA: LA RACCOLTA. DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019. Appuntamento ore 9.00 in Piazza Michelangelo (Catania) per poi partire con mezzi propri verso Bronte. PROGRAMMA: - La Raccolta del Pistacchio - Pranzo tipico presso Azienda Agricola - Per chi lo desidera e ne avrà le forze, possibilità di concludere la giornata con una passeggiata presso Rocca Calanna. QUOTA DI PARTECIPAZIONE €25.00 (comprende la guida per l'intera giornata, l'ingresso nel pistacchieto per assistere alla raccolta, il pranzo tipico presso l'Azienda Agricola Musa). PRENOTAZIONI ENTRO GIOVEDI 12 SETTEMBRE. Info e prenotazioni ai nostri contatti - 338.1441760 / 333.9119648 - asso.etnangeniousa@gmail.com.