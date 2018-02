'Verso l'ora zero' al Teatroimpulso

Undicesima stagione teatrale di Teatroimpulso. Tre i nuovi spettacoli prodotti, tutti con attori formati nella scuola di recitazione diretta da Mario Guarneri; filosofia adottata da sempre per avere un saldo legame e una forte empatia tra gli attori percepibile dal pubblico. Il cartellone inizierà con il giallo: “Verso l’ora zero” di Agatha Christie, il quarto spettacolo dell’autrice britannica messo in scena da Teatroimpulso.

Il regista Mario Guarneri spinge gli attori a lavorare non sulla superficie della trama, non vuole innescare negli spettatori un semplice esercizio di logica alla ricerca del colpevole, ma indaga sulle motivazioni e sui processi psicologici dei rapporti umani, perché ci sono tante maniere di uccidere e il colpevole non è mai solo uno. Questo primo spettacolo sarà in scena dal 22 al 25 febbraio.

Il secondo spettacolo andrà in scena dal 6 all’8 aprile ed è l’appuntamento fisso, firma d’autore, con l’improvvisazione. “Real time improv” quest’anno prende spunto da diversi format televisivi. La stagione si concluderà con la commedia dolorosamente divertente: “Breezeblock Park” di Willy Russell che andrà in scena dal 10 al 13 maggio. Gli spettacoli si terranno al teatro Teatroimpulso di Catania in via Giovanni Gentile, 29.