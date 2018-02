'Mani pura - Cucina a domicilio' alla Dimora De Mauro

Sabato 24 Febbraio, alle ore 20.30, negli splendidi saloni di Dimora De Mauro, una serata dedicata ai Tartufi Siciliani. Il relatore, Dott. Gianrico Vasquez, docente di morfologia vegetale all'Università di Catania ed esperto micologo, vi guiderà alla scoperta di questi pregiati frutti dei boschi della nostra isola. Il dibattito sarà accompagnato da una cena a tema, proposta dallo staff di Cucina Manipura, servita in abbinamento ai vini scelti in collaborazione con l'enoteca 3 WINES. Prenotazione obbligatoria - posti limitati. Per info e prenotazioni 3480771667 - 3493910770.