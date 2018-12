Vida Loca at ECS Dogana Club

Venerdì 7 dicembre 2018, a partire dalle ore 21.30, appuntamento all'ECS Dogana Club con la serata dal titolo 'Vida Loca'. *Ti room* - start 22:30 djset Fabio Cocuzza - Fabio La Manna. *The WOOD* main room - start 23:30 Live. DjSet: Special guest: Vida Loca. Resident Dj's: Frenky Mangano - Sergio Galvagno - Cacciola Dj. Ticket: Uomo|Donna Omaggio < prima delle 00.00 (In Lista Nominale). Uomo 10 | Donna 5 > dopo 00.00.