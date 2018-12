Il Villaggio di Babbo Natale a Tremestieri Etneo

Parco Ravanusa Via dei giardini Tremestieri Etneo (CT) 95030. Appuntamento dal 7 al 26 dicembre 2018. Il 7 dicembre a partire dalle ore 16.30 è prevista l'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale in presenza delle autorità comunali. Curiosate nella casa di Babbo Natale, visitate l’ufficio postale, la fabbrica dei giocattoli, il bosco degli elfi ed il giardino incantato: gnomi, fate e folletti vi incanteranno con storie senza tempo. Per info e prenotazioni Tel. +39 3342880257 / +39 3496777810 / +39 360764529.