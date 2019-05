Vinerdì: in cantina con Planeta - Aperitivo Enogastronomico

Il Gruppo Arena, per contribuire alla diffusione della cultura vitivinicola ed enologica del nostro territorio, organizza "Vɪɴᴇʀᴅɪ̀: ɪɴ ᴄᴀɴᴛɪɴᴀ ᴄᴏɴ...". Un calendario fitto di appuntamenti con alcune fra le migliori cantine siciliane per degustare il loro vino e far conoscere i loro meravigliosi paesaggi. Non perderti il secondo straordinario appuntamento del Vɪɴᴇʀᴅɪ̀: ɪɴ ᴄᴀɴᴛɪɴᴀ ᴄᴏɴ Planeta Winery e le nostre tapas gourmet, Venerdì 31 Maggio, dalle 18:30, alla Cantina "Spazio Sapore" del Superstore Balatelle Gourmet Experience.

Pʟᴀɴᴇᴛᴀ è un produttore di vino siciliano nato nel 1995. Una lunga tradizione agricola alle spalle che da 17 generazioni - dal 1500 - si tramanda tra Sambuca di Sicilia e Menfi. Oggi Planeta rappresenta, non uno, ma sei modi di esprimere il territorio in sei cornici diverse. Tante sono, infatti, le tenute nelle quali si produce vino, ciascuna con uno specifico progetto di ricerca e valorizzazione. Ingresso libero.