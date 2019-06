Vinerdì: in cantina con Donnafugata - Aperitivo Enogastronomico

Il Gruppo Arena, per contribuire alla diffusione della cultura vitivinicola ed enologica del nostro territorio, organizza "Vɪɴᴇʀᴅɪ̀: ɪɴ ᴄᴀɴᴛɪɴᴀ ᴄᴏɴ...". Un calendario fitto di appuntamenti con alcune fra le migliori cantine siciliane per degustare il loro vino e far conoscere i loro meravigliosi paesaggi. Non perderti il 4° straordinario appuntamento del Vɪɴᴇʀᴅɪ̀: ɪɴ ᴄᴀɴᴛɪɴᴀ ᴄᴏɴ Donnafugata e le tapas gourmet, Venerdì 28 Giugno, dalle 18:30, alla Cantina "Spazio Sapore" del Superstore Balatelle Gourmet Experience. Ingresso Libero.

Nel cuore della Sicilia occidentale, viti e ulivi sono parte integrante del paesaggio dove sorge la cantina di Contessa Entellina. Qui giungono le uve ottenute dai 270 ettari aziendali, dove vengono coltivati sia vitigni autoctoni che altri vitigni italiani internazionali. A Pantelleria, isola di natura vulcanica tra la Sicilia e l’Africa, Donnafugata ha inoltre installato 68 ettari di vigneti, dislocati in 14 contrade, tutte diverse per suolo, altitudine, esposizione, condizioni microclimatiche ed età delle piante, che talvolta supera persino i 100 anni. Il vitigno coltivato è lo Zibibbo. Un altro insediamento Donnafugata si trova nella zona di Vittoria, tra l’altopiano Ibleo e il mare della Sicilia sud orientale. Donnafugata può contare 18 ettari di vigneti in produzione. Qui si coltivano Nero d’Avola e Frappato. Le Cantine di Marsala infine, ospitano una realtà produttiva dinamica e finalizzata all’eccellenza: fu costruita nel 1851 e conserva ad oggi l’impianto tipico del baglio mediterraneo. Un’ampia corte interna, punteggiata di agrumi e di ulivi e dalle capriate in legno, opera di antichi maestri d’ascia.