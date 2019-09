Vino e spettacoli dal vivo al teatro Antonio De Curtis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Rivivere le magiche atmosfere dei Cafè Chantat, sorseggiare del buon vino, assistere ad esclusivi spettacoli dal vivo. Non siamo a Parigi. Siamo in Sicilia, siamo a Catania. Siamo al Teatro Sala De Curtis. Qui la creatività e l'estro trovano il loro habitat ideale. Spettacoli emozionanti, concerti, eventi prestigiosi. Uno Staff professionale ed accogliente che saprà mettervi a proprio agio in ogni situazione. Apprezzatissima dal pubblico è la Stagione Teatrale realizzata dalla Compagnia Stabile De Curtis. In pochi anni di attività, un cast giovane e motivato ha portato in scena commedie di ogni genere, i musical più famosi, divertentissimi spettacoli di Cabaret. Alla Sala De Curtis vanno in scena periodicamente i "Gialli interattivi" un format esclusivo che vede il pubblico protagonista assoluto nel ruolo di investigatore! Poltrone e tavolini in perfetto stile bistrot per assistere comodamente agli Spettacoli e gustare un aperitivo o un primo piatto. Cinque comodi turni in abbonamento, pomeridiani e serali per non perdere mai nessun evento. Ed ancora tante serate dedicate alla Musica Live. Tribute band, Jazz, Swing e tanto altro. Al tavolo troverai cantucci e liquore alle mandorle inclusi nel prezzo del biglietto. Laboratorio di Teatro e Cabaret per esprimere al meglio la propria vena artistica. Corso di Memoria e Mappe mentali, per migliorare il proprio potenziale. ..ed ancora corsi di Tip Tap, cucito e tanto altro ancora! Il Teatro De Curtis è uno spazio polifunzionale che accoglie mostre, meeting ed eventi di ogni genere. Un piccolo gioiello catanese che vi aspetta per accogliervi al meglio.