Visita guidata all'Atelier "Jean Calogero"

La Pro Loco Riviera Dei Ciclopi Aci Trezza - Aci Castello, in occasione della Giornata Nazionale Pro Loco, presenta "Alla scoperta di Jean Calogero" una visita guidata da Luigi Nicolosi, direttore artistico dell'Archivio Jean Calogero, all'interno della Casa Museo in cui Jean Calogero ideava e operava e in cui l'artista surrealista ha vissuto per 40 anni insieme alla musa-moglie Nuccia e ai figli Patrizia e Massimiliano, facendo spola tra Aci Castello e Parigi.

L'Atelier Jean Calogero, sito ad Aci Castello, consente di poter passeggiare attorno alle opere d'arte del Maestro, i suoi ricordi, i suoi libri, i suoi pennelli, il camice e i suoi colori fermi, immobili, ma ricchi di emozione. L'evento fa parte di una giornata in cui tutta l'Italia sarà unita da Nord a Sud per valorizzare le innumerevoli risorse culturali, paesaggistiche, gastronomiche, folkloristiche, artistiche del paese, attraverso le iniziative organizzate dalle Pro Loco, un grande evento corale che diventerà un appuntamento fisso ogni prima domenica di giugno con cadenza annuale. L'iniziativa sarà promossa a livello nazionale attraverso una campagna appositamente realizzata. Domenica 2 Giugno 2019 ore 09,30 Via Francesco Crispi, 50 Aci Castello. Info Point 095 0923572 - 347 6868900. Ingresso Gratuito.