Visita al Palazzo Asmundo di Gisira

Per questa edizione de "Le Vie dei Tesori", il Palazzo Asmundo di Gisira apre le sue porte per una visita guidata immersi in un'atmosfera magica e unica nel suo genere. "Costruito nel 1704, dopo il devastante terremoto del 1693, fu tra i primi edifici a essere eretto nella piazza che all’epoca prendeva il nome di San Filippo, oggi Mazzini. Su progetto dell’architetto Giuseppe Palazzotto e per volere di Adamo Asmundo, fu uno dei contributi di quella rinascita che avrebbe reso Catania celebre per il suo “barocco nero”, fatto di blocchi estratti dalla furibonda lava. Nella piazza, unica porticata della città, racchiusa da quattro corpi angolari ornati con trentadue colonne di età romana e sullo sfondo la facciata del duomo, il Palazzo si staglia nella sua eleganza. Sul prospetto principale campeggia lo stemma dell’omonimo casato. Trasformato ora in albergo, conserva affreschi e decori di pregio". Sito: www.leviedeitesori.com. Visita guidata ➡️ http://bit.ly/2CLo6KU. Visita con degustazione ➡️ http://bit.ly/2PAYK4T.