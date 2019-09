Visite guidate serali al Monastero dei Benedettini e all’Orto Botanico di Catania

Sabato 21 settembre ritorna l’appuntamento con le visite guidate serali a cura di Officine Culturali per scoprire in notturna due dei gioielli della nostra città: il Monastero dei Benedettini e l’Orto Botanico di Catania. Con “Luci e Ombre al Monastero” dalle 20:00 alle 23:00, un tour guidato ogni mezz’ora, le guide di Officine Culturali accompagneranno gli ospiti all’interno del Monastero dei Benedettini: come in un viaggio nel tempo i visitatori si sposteranno dall’epoca dei romani fino ai giorni nostri ripercorrendo più di 2000 anni di storia.

La visita guidata dura un’ora e un quarto circa nella penombra della notte: le guide descriveranno e sveleranno i miti, le leggende e la storia controversa di un’architettura che è ostentazione del potere e del gusto dell’ordine cassinese. Dalle 19:30 alle 22:30, una visita guidata ogni ora, con “Bella di notte” prenderà il via un suggestivo percorso all’Orto Botanico di Catania per far compiere un viaggio attorno al mondo ai visitatori: il tour prenderà il via dall’Orto generale, dove sono custodite piante provenienti da tutti i continenti, per poi proseguire all’Orto siculo, una rappresentazione della nostra terra.

Nell’esplosione di colori e di profumi dell’Orto Botanico, fondato da Francesco Tornabene nel 1858, si ricostruirà la storia della ricerca scientifica del museo verde dell’Università di Catania. Per partecipare alle visite guidate serali a cura di Officine Culturali, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, è necessaria la prenotazione allo 0957102767 | 3349242464 chiamando tutti i giorni dalle 9 alle 17.