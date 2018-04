Presentazione "L'Impossibile" di Vivienne alla Birreria del MA

L'8 aprile alla Birreria del MA Catania Vivienne presenterà l'ultimo suo lavoro discografico dal titolo "L'Impossibile". Durante la serata si terrà anche la presentazione del libro “Teoria sociale e teatro” della scrittrice Catanese e docente universitaria Francesca Maria Caruso. Interverrà il Prof. Paolo De Nardis ordinario di Sociologia presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

Moderatore Franco Liotta. Giornalista pubblicista, si è occupato per un decennio di cultura, arte e società su varie testate cartacee e on – line, oggi si occupa prevalentemente di cultura tanguera, conducendo un programma on line dal titolo “di tanto in tango” ma non disdegnando incursioni nel mondo letterario e della parola scritta.