Voci dal silenzio arriva a Catania. L'appuntamento è per giovedì 20 dicembre (h.21.00) alla Palestra LUPo . Per l'occasione sarà presente anche il regista Joshua Wahlen che interverrà, al termine della proiezione, per raccontarci di questo suo viaggio e rispondere alle domande del pubblico. L'Ingresso è a offerta libera. VOCI DAL SILENZIO Vincitore della call Life indetta da Infinity, recentemente premiato al Concorso Internazionale Vittorio De Seta, Premio d'eccellenza al Festival of Visual Cultures Prospe(c)tiva B.r.i.o., presentato in anteprima alla XXI ed. del CinemAmbiente di Torino, Voci dal Silenzio è entrato in pochi mesi a far parte delle selezioni ufficiali di numerosi festival cinematografici, nazionali e internazionali, tra cui il Branson International Film Festival in Missouri (USA), il Festival International de Cinéma et mémoire commune di Nador (Marocco) e la Mostra Internazionale del Documentario Etnografico di Monselice. Frutto di un lungo viaggio lungo la penisola italiana, il documentario raccoglie al suo interno le storie dei nuovi eremiti italiani. Le loro testimonianze, costruite nel silenzio e nel raccoglimento, diventano un invito a prendere coscienza della responsabilità che abbiamo nei confronti degli altri, di noi stessi e della natura circostante, suggerendo nuove strade e nuovi modi di abitare il mondo. Il documentario, realizzato attraverso una campagna di crowdfunding di successo, vede tra gli altri la collaborazione della Film Commission Piemonte Torino, di PdB, di Terra Nuova Edizione e Italia che Cambia.