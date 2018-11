Volkswagen Show alla Concessionaria Dynamik Catania

Il grande costruttore tedesco Volkswagen, simbolo di qualità e innovazione, porta a Catania due modelli storici ma dal design e dalla tecnologia rinnovata in chiave Sportiva. Stiamo parlando di Golf 7 Sport e di Tiguan Sport. Se siete curiosi, potrete andare a scoprirle giorno 24 e 25 Novembre da Dynamik, l’unica concessionaria ufficiale Volkswagen a Catania, in Via Acquicella Porto 6C.

“E’ un momento importante per Volkswagen a Catania – afferma Nicola Mirenda, responsabile vendite di Dynamik – Da qualche tempo c’è stato un boom del marchio in città e in provincia, e sempre più catanesi si stanno convertendo ad un idea di mobilità differente: si preferiscono forme più ricercate e linee più accattivanti. Inoltre, è bello vedere come il nostro marchio abbia saputo reinventare i suoi modelli più conosciuti, per farli piacere ad un pubblico di giovani senza deludere però le aspettative degli appassionati di vecchia data; rendendoli anzi, ai loro occhi ancora più appetibili". Effettivamente è impossibile non conoscere due delle linee più famose del marchio Tedesco: Golf e Tiguan.

E si sa che a Catania, la passione per quello che da tempo è diventato un brand icona di libertà, indipendenza e spensieratezza, ha portato ad un innamoramento verso Volkswagen che non ha eguali a livello regionale. Fenomeno di costume, amore per le auto di buona fattura, o semplicemente la nuova infatuazione del momento? Non sappiamo ancora dirvelo… Certo è che: quando per curiosità abbiamo chiesto ad un ragazzo che si trovava con la famiglia all’interno della concessionaria Dynamik Catania, perché volesse acquistare una vettura Volkswagen, la prima risposta che abbiamo avuto è stata “perché hanno dei modelli troppo fighi!”. Tecnicismi a parte…. Si sa: il vero amore è fatto di intense passioni incontenibili!

Per saperne di più recatevi alla concessionaria Dynamik Catania durante l’Open Weekend di Novembre! E visitate il sito: http://bit.ly/2QRF1ys o la pagina Facebook: http://bit.ly/2FnMWlT.

Un veloce approfondimento sulle due nuove vetture Volkswagen. Golf 7 Sport. Dettagli sportivi e di design, allestimento R-Line, Cruise Control Adattivo, Cerchi in lega Sebring da 17’’ ed Assetto Sportivo. Tutto questo in una vettura così bella da togliere il fiato, che troverete per l’occasione ad una rata particolarmente vantaggiosa e ad anticipo ZERO! Lo Spot: http://bit.ly/2OMm4L. Tiguan Sport. Estetica, forza e potenza. Tre parole che perfettamente descrivono questa magnifica auto, che può essere vostra a partire da poche centinaia di euro al mese. Alte prestazioni e facilità di controllo in un modello che garantisce confort e sicurezza per tutti. Invitiamo tutti a provarla in concessionaria!