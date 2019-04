Catania, 13-16 aprile 2019 WE LOVE PIANO. We love piano, nuova proposta dell’Associazione Musicale Etnea in collaborazione col centro didattico Mondomusicale Catania, è una terna di concerti pianistici affiancati a una masterclass e ad una lezione-concerto. L’apertura del progetto prevede l’esibizione di un giovane talento che per l’anno 2019 sarà Giovanni Bertolazzi, musicista ventunenne allievo di Epifanio Comis che ha da poco superato le selezioni al prestigioso premio Busoni. Per consultare il programma ed acquistare i biglietti dell'evento cliccare sul seguente link.