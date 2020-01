'We're going on a bear hunt' - Laboratorio ragazzi al Bafè

Sabato 18 gennaio ore 10:30 "We're going on a bear hunt". Lettura e laboratorio in lingua inglese per bimbi dai 2 ai 4 anni insieme a papà, mamma o ancora meglio: papà e mamma. A cura di Giulia Burgio (insegnante d'inglese e di teatro in lingua inglese). Il percorso mira a stimolare la percezione dei suoni e dell’intonazione della lingua straniera per favorire un più facile e naturale apprendimento di essa in futuro. Si propone inoltre come momento di carezza, cura e condivisione tra grandi e piccoli, grazie alla lettura, così da accostarsi all’inglese in modo positivo, divertente, musicale, ludico e familiare. Attività sensoriali, musicali e di lettura accompagneranno grandi e piccoli alla scoperta della nuova lingua. Età: 2-4 anni. Merenda inclusa con frutta biologica di stagione offerta da Il Giardino di Epicuro. Prenotazione obbligatoria - posti limitati. info@bafe.it / 095 21 80 460.