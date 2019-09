Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Sherbeth Festival, Sagra del Pistacchio, Pop Up Market Sicily

1. Sherbeth Festival - Internazionale del gelato artigianale. Sherbeth, il primo festival internazionale del gelato artigianale al mondo, giunge al suo undicesimo anno di storia. Un festival diventato inimitabile rispettando i principi dell’artigianalità e delle tecniche di produzione più innovative. Come da tradizione, anche a questa undicesima edizione, partecipano solo i migliori maestri gelatieri, veri poeti del gusto. Ad essi il compito di rintracciare le migliori materie prime espressione del loro territorio, infondendo qualità e passione nella preparazione di un gelato buono a livello internazionale, rigorosamente artigianale, la cui composizione è frutto di delicati equilibri.

2. Sagra del pistacchio di Bronte. Il paese nelle date del 27-28-29 settembre e 4-5-6 ottobre diventerà un museo a cielo aperto dove si svolgeranno mostre, estemporanee, danze ed usanze tipiche della Sicilia così da trasformare le vie del paese in una cornice ideale per poter godere della presenza di sbandieratori, majorettes e musicisti oltre che per poter gustare la bontà, prelibatezza e raffinatezza del Pistacchio Verde D.O.P di Bronte che si presta ad essere usato nella maniera più svariata, dal dolce al salato.

3. Pop Up Market Sicily. Venerdì 27 Settembre 2019 | 17-00-00.00 • Sabato 28 Settembre 2019 | 11.00-00.00 • Domenica 29 Settembre 2019 | 11.00-23.00. Piazza Manganelli - CATANIA. Piazza Manganelli è una delle piazze più antiche della città di Catania, di grande importanza il Palazzo Manganelli da cui prende il nome la piazza stessa. La family di Pop Up Market Sicily, in collaborazione con San Michele Art Power e Centrocontemporaneo Catania, è veramente felice di tornare per la seconda volta in un posto così speciale.

4. Festa dei Gelsomini. Sabato 28 e domenica 29 settembre per trascorrere insieme due giornate interamente dedicate al giardinaggio, all'artigianato e naturalmente ai gelsomini. L’ingresso alla Festa dei Gelsomini è gratuito. Durante la festa, sarà attivo L’angolo del baratto per conoscitori, amanti e neofiti delle piante.

5. Mostra 'Illuminate - Donne catanesi nella storia'. Mostra a cura del Collettivo femminista RivoltaPagina e del Centro Studi di Genere GENUS, Unict. INAUGURAZIONE VENERDI' 27 settembre, ORE 19.00, Cucine del Monastero dei Benedettini, piazza Dante, in occasione della "Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici".

6. Bellini Festival. XI EDIZIONE diretto da Enrico Castiglione. CATANIA- dal 23 Settembre al 4 Novembre concerti, conferenze, proiezioni nel nome di Vincenzo Bellini. L’undicesima edizione del Bellini Festival, il Festival Belliniano che ogni anno rende omaggio a Vincenzo Bellini a Catania, sua città natale, coinvolgendo le istituzioni e i luoghi più importanti, inizia nel giorno dell’anniversario della sua morte, il 23 Settembre, per poi concludersi come tradizione con il Concerto programmato in Duomo alle ore 20.00 del 4 Novembre, quest’anno 218° anniversario della nascita. Il Festival verrà inaugurato il 23 Settembre alle 17.30 nella Sala Esedra del Teatro Romano di Catania con la conferenza “Bellini: ieri, oggi, domani”.

7. Classica&Dintorni al Castello Ursino. XVI edizione. Catania – castello Ursino, dalle ore 19:00. Inizio concerti ore 19:30. Info e prenotazioni: 3495149330. Ingresso 8 euro (intero) – 5 euro (ridotto). Venerdì 27 settembre EUKELOS ENSEMBLE. Birgitte Staernes (violino), Heloise Geoghegan (violino), Martin Haug (chitarra) Francesco Toro (viola), Elena Sciamarelli (violoncello), Ketty Teriaca (pianoforte). Musiche di Schumann, Machado, Piazzolla, Pujol, Martin, Haug, Morel.

8. Pop Up Science Show. Il 27 Settembre torna in tutta Europa la Notte dei Ricercatori. Moltissime le iniziative presenti in tutta la città. A Palazzo Minoriti, in una delle cornici più suggestive della città, sarà il Pop Up Science Show ad intrattenere il pubblico di tutte le età incuriosito dalla scienza. Laboratori per bambini, mini-conferenze divulgative, esibizioni acrobatiche, sfilate a tema lunare, caffè-scientifico, stand sulle rocce, piante officinali e ricette della tradizione, questo e molto più è il Pop Science Show in cui potrete sperimentare la gravità sulla terra e sulla luna, creare il vostro costume da astronauta e diventare un/una top model lunare, conoscere gli elementi, festeggiare insieme i 500 anni di Leonardo, scoprire le nanotecnologie.

9. Agamennone - Mitoff - Teatro Classico. AGAMENNONE di Eschilo. L'Orestea che è l'ultima trilogia di Eschilo scritta poco prima della sua morte, è la diretta filiazione dei miti precedenti ed assume come base il trionfo del male tra gli uomini. Appuntamento sabato 28 settembre 2019 a partire dalle ore 21.00 presso il Museo Civico Castello Ursino.

10. Tuttu u munnu è paisi. TUTTU U MUNNU È PAISI!” è il titolo della grande Festa della Federazione Mani Tese, che si terrà a Catania il 27, 28 e 29 settembre 2019. Tre giorni ricchi di eventi che avranno come protagoniste l’inclusione sociale e l’economia circolare, le due leve fondamentali per Mani Tese per rispondere alle sfide del terzo millennio e collegare una visione globale della giustizia con l’attivazione delle persone e delle comunità. TUTTU U MUNNU È PAISI! si terrà a FIERi, la Fabbrica Interculturale Ecosostenibile del Riuso, un luogo simbolo a Catania, nata nel 2015 dalla volontà di 13 realtà, fra cui Mani Tese Sicilia, con lo scopo di promuovere co-integrazione e creare opportunità lavorative per i migranti nelle situazioni post accoglienza e per i giovani disoccupati in condizioni di marginalità sociale ed economica.

11. Festa dell'Arancino. La Consulta Giovanile di Lavina, con il patrocinio del Comune di Aci Sant'Antonio, organizza la prima edizione della "Festa dell'Arancino". Con la musica di Alfredo Balsamo e la partecipazione di "Corazon Dance" e "Diemme Danza". Domenica 29 settembre alle 20:00 nella piazza della frazione di Lavina.

12. Briganti LIVE alla Sala De Curtis. 18 anni di satira, anzi Liscìa. Divertimento, anzi Risate. Testi esilaranti e Musica eccezionale. I Brigantini diventano maggiorenni. Festeggiamo insieme questo traguardo con un Concerto speciale, un vero Show Live, anzi Alive. Domenica 29 settembre ore 21:30. Info allo 0952163275 oppure 3927987593. SALA DE CURTIS via Duca degli Abruzzi 6 a Catania.

13. Sapori di Vendemmia - Percorso degustativo del territorio. Dal 29 settembre e per tutte le domeniche di ottobre potrete gustare i sapori della tradizione del nostro territorio, quelli a Km 0 frutto della vendemmia. Lo chef ha realizzato diversi menu, studiati ad hoc per questa serie di eventi, per valorizzare il gusto dei vini che saranno abbinati. Ogni domenica un sapore diverso per scoprire a pieno il gusto di Cavanera Etnea e dei territori vicini. Un evento ideale per le famiglie, per far ricordare e per far scoprire ai più piccoli le sensazioni del vivere naturale e della scoperta dei sapori delle vigne del vulcano Etna. Farà parte dell'esperienza la passeggiata tra i vigneti di Cavanera Etnea.

14. Presentazione del libro 'Crispino l'illustrascarpe'. Venerdì 27 settembre 2019, a partire dalle ore 19.00, appuntamento alla Legatoria Prampolini per la presentazione del libro di Giuseppina Radice 'Crispino l'illustrascarpe'. Ingresso libero.

15. Super Heroes 'Show on Tour' al Centro Sicilia. Dal 13 settembre al 6 ottobre. I SUPEREROI come non li avete mai visti! Live show, scenografie interattive, esposizione di figure a grandezza naturale, action figures, collezionismo, scuola di fumetto, raduni e cosplay contest.