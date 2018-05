Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Ciuriciuri&Beer all'Ostello, Japan Fest, La Domenica del Lettore

1. 'Ciuriciuri&beer' all'Ostello il 6 maggio 2018

„'Ciuriciuri&beer' all'Ostello. 'Ciuriciuri&beer' all'Ostello il 6 maggio 2018

„ .

2. La Domenica del Lettore e della Lettrice - Maggio dei Libri 2018 il 6 maggio 2018

„La Domenica del Lettore e della Lettrice - Maggio dei Libri 2018. La Domenica del Lettore e della Lettrice - Maggio dei Libri 2018 il 6 maggio 2018

„

Zona3 Coffee Opening il 6 maggio 2018

„Zona3 Coffee Opening. Zona3 Coffee Opening il 6 maggio 2018

„Domenica 6 Maggio alle ore 19.00 appuntamento allo Zona3 di Mascalucia per una grande festa. Zona3 Coffee, ricavato all'interno di un palmento di fine '800, è pronto per essere aperto al pubblico. La serata, con ingresso libero, sarà all'insegna del divertimento e della musica LIVE.

4. 'Japan Fest' all'Istituto Ardizzone Gioieni il 5 e 6 maggio 2018

„'Japan Fest' all'Istituto Ardizzone Gioieni. 'Japan Fest' all'Istituto Ardizzone Gioieni il 5 e 6 maggio 2018

„Nei giorni 5 e 6 Maggio si svolgerà a Catania la quinta edizione del Japan Fest, il festival della cultura giapponese. Due giorni all'insegna delle tradizioni e delle moderne tendenze pop. Arte, musica, danza, cinema e tante altre attività saranno presenti all'interno dei bellissimi spazi dell'Istituto Ardizzone Gioeni (Via Etnea 595) casa del festival ormai da tre anni.

5. Passeggiando tra i teatri di Catania con lettura brani il 6 maggio 2018

„Passeggiando tra i teatri di Catania con lettura brani. Passeggiando tra i teatri di Catania con lettura brani il 6 maggio 2018

„Sharing Sicily propone un viaggio nel tempo tra i teatri di Catania, arricchito dalla lettura di un attore di alcuni brani tratti da tragedie greche che renderanno ancora più piacevole l'esperienza. Una passeggiata narrante tra eventi storici, curiosità ed aspetti meno noti della storia dei teatri catanesi.

6. 'Colazione in fondazione' all'Hotel Four Points by Sheraton Catania il 6 maggio 2018

„'Colazione in fondazione' all'Hotel Four Points by Sheraton Catania. 'Colazione in fondazione' all'Hotel Four Points by Sheraton Catania il 6 maggio 2018

„Dopo il successo e l’interesse suscitato in città dalla prima Colazione in Fondazione torna l’appuntamento che intende aprire la Fondazione OELLE al territorio catanese e non solo, creando sinergie e stimolando la curiosità verso il mondo dell’arte a 360°. Il menù del buongiorno, per il secondo incontro in programma domenica 6 maggio dalle 9.30 alle 11.30 nella piazzetta antistante l’hotel Four Points by Sheraton Catania, prevede un caffè accompagnato da granita e panino, per gustare l’arrivo dell’estate e i sapori di un tempo.

7. Presentazione de 'Le case del malcontento' di Sacha Naspini il 6 maggio 2018

„Presentazione de 'Le case del malcontento' di Sacha Naspini. Presentazione de 'Le case del malcontento' di Sacha Naspini il 6 maggio 2018

„Domenica 6 maggio 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Libreria Vicolo Stretto con la presentazione del libro di Sacha Naspini dal titolo 'Le case del malcontento'. “

8. "frullato di mondo - la vera brillosa storia della nascita del mondo" - laboratorio creativo a cura di città sommerse teatro e angelo licciardello

„'Frullato di mondo' al Teatro Coppola. "frullato di mondo - la vera brillosa storia della nascita del mondo" - laboratorio creativo a cura di città sommerse teatro e angelo licciardello

„Squonk! Piccoli al Teatro Coppola è lieta di presentare il sesto ed ultimo appuntamento. Il cuore pulsante dell'intera rassegna sta tutto qui, in questo laboratorio creativo dalla durata di tre pomeriggi a cura di Città Sommerse Teatro e dell'illustratore Angelo Licciardello. “Frullato di mondo” altro non è che la creazione di un gioco collettivo, un percorso che porterà i bambini alla scoperta di quel che già possiedono, ovvero gli strumenti per decodificare e interpretare il mondo e le sue componenti strutturali, servendosi della leggerezza e della fantasia declinata in tutte le sue più svariate e personali forme.

9. Workshop "Scrivere narrativa" alla Libreria Vicolo Stretto il 5 e 6 maggio 2018

„Workshop "Scrivere narrativa" alla Libreria Vicolo Stretto. Workshop "Scrivere narrativa" alla Libreria Vicolo Stretto il 5 e 6 maggio 2018

„Sabato 5 maggio 2018 dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 e domenica 6 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 appuntamento a Catania alla Libreria Vicolo Stretto con il workshop dal titolo 'Scrivere narrativa'. Il costo del corso è di € 150 a partecipante, compreso l'intero catalogo cartaceo di Autori Riuniti.

10. ettore zanca a catania per presentare “e vissero tutti feriti e contenti”

„Presentazione del libro 'E vissero tutti feriti e contenti'. ettore zanca a catania per presentare “e vissero tutti feriti e contenti”

„Catania. Venerdì 4 maggio alle ore 18 Ettore Zanca sarà ospite del Mondadori Bookstore di piazza Roma per presentare “E vissero tutti feriti e contenti”, il suo ultimo libro pubblicato da Ianieri Edizioni con prefazione di Enrico Ruggeri. Con l’autore dialogherà Carmelinda Comandatore, web content editor.

11. 'Save 90's w/ Double Dee' al MA il 4 maggio 2018

„'Save 90's w/ Double Dee' al MA. 'Save 90's w/ Double Dee' al MA il 4 maggio 2018

„Venerdì 4 maggio appuntamento al MA Catania a partire dalle ore 22.00 dove arriva DOUBLE DEE con Danny Losito e i Ti.Pi.Cal. Con Daniele Tignino. Tickets Donna: € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 5,00. Uomo: € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00.

12. urban fabula e fabrizio bosso

„'Urban Fabula e Fabrizio Bosso' LIVE allo Zo. urban fabula e fabrizio bosso

„Fabrizio Bosso tromba, Seby Burgio piano, Alberto Fidone contrabbasso, Peppe Tringali batteria. Urban Fabula è il progetto nato dall’incontro dei tre giovani musicisti siciliani e dà il titolo al loro primo lavoro discografico, pubblicato da Abeat Records, con composizioni originali per lo più composte a “sei mani”. Il disco è stato premiato dalla rivista specializzata Jazzit con il bollino Likes it.

13. ritratti in strada e mostra fotografica di rosario patanè

„'Ritratti in strada e mostra fotografica' di Rosario Patanè. ritratti in strada e mostra fotografica di rosario patanè

„L'artista fotografo Rosario Patanè offre al pubblico la possibilità di farsi ritrarre con la sua macchina fotografica di grande formato degli anni '30 per una foto certamente unica e che nessun altro fotografo al mondo realizza. Lo sviluppo della foto avviene in una piccola camera oscura portatile con l'antico sistema di sviluppo in bacinella, proprio davanti ai vostri occhi. Inoltre è possibile ammirare la mostra fotografica permanente e la possibilità di acquistare le stampe a prezzi d'occasione. Il tutto si svolge ogni venerdì, sabato e domenica in Piazza Umberto I a Zafferana Etnea.

14. anita live al lettera 82

„Anita LIVE al Lettera 82. anita live al lettera 82

„Un viaggio musicale tra hit italiane e straniere del passato e del presente con Anita De Luca (Voce/Acustica/Stomp-Boxe) e Wladimir Pascali (Cajon/Shaker/Laptop). Appuntamento venerdì 4 maggio 2018 alle ore 22 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria, Catania. Ingresso libero.

15. letture in corso al bastione degli infetti

„'Letture in corso' al Bastione degli Infetti. letture in corso al bastione degli infetti

„Il Comitato popolare Antico Corso aderisce al Maggio dei libri con una serie di appuntamenti che riprendono i temi dell’edizione 2018 e che riguardano la libertà individuale, il recupero e la salvaguardia del patrimonio culturale ed il linguaggio: la capacità di esprimersi garantisce l’esercizio dei diritti di ogni cittadino. Le presentazioni si terranno presso il Bastione degli Infetti, una fortificazione rinascimentale della città di Catania, centrando la declinazione italiana del tema dedicato al patrimonio culturale: “Dove il passato incontra il futuro”. Appuntamento il 5 maggio, 12 maggio, 18 maggio, 25 maggio e 31 maggio.