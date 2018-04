Cosa fare a Catania, i 15 eventi del week-end: Popup Mix Market, Mercatino 'a fera Bio, Festa in Quartiere

1. Pop Up Mix Market il 7 e l'8 aprile 2018

Sabato 7 aprile 2018 dalle ore 17.00 alle ore 00.00 e domenica 8 Aprile 2018 dalle ore 11.00 alle ore 23.00 appuntamento a Piazza Sciuti con il 'Pop Up Mix Market'.

Festa con il Quartiere Castello Ursino / San Cristoforo. Laboratori per bambini, giochi, arte, musica e ottima cucina vi aspettano Domenica 8 Aprile, dalle 12.00 in poi, in Piazza dei libri • Piazza Federico di Svevia 92-93 • #Catania.

Il Mercatino Equobiolocale 'a Fera Bio Catania vi aspetta Domenica 8 aprile, dalle 9:30 alle 13:30, nel cortile esterno del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l'Arena - Catania per promuovere una spesa Etica all'insegna del cibo sano, buono e siciliano.

"Real time improv" spettacolo di improvvisazione teatrale, coach Mario Guarneri, produzione Teatroimpulso.

Appuntamento dal 6 all'8 aprile 2018. Ingresso al singolo spettacolo: intero € 10,00 - ridotto* € 8,00. Abbonamento a 3 spettacoli: intero € 25,00 - ridotto* € 20,00.

Venerdì 6 aprile 2018, a partire dalle ore 22.00 presso il MA Catania, appuntamento con lo 'Spring Fest - Coldplay Tribute'. Ticket € 2 fino alle 23.30 oltre € 10,00 (in lista). A seguire Mr. Pablo Fierro. Dj, musicista, producer, fondatore dell'etichetta Vida Record, una delle case discografiche di Club Music più influenti al momento a livello internazionale.

Uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Nicola Costa, dai contenuti forti e dalla mesa in scena delicata e ricca di semantica; un testo inedito che affronta temi attuali ed altri scottanti: dalla dimensione attuale degli artisti di teatro nell'era dei social, al caso Tortora a 30 anni dalla morte del celebre presentatore di "Portobello", passando per i fatti di cronaca che hanno cambiato la vita alla giovane studentessa catanese Laura Salafia.

„“

A grande richiesta, tornano le passeggiate urbane storico-culturali organizzate da Obiettivo Catania. La passeggiata è libera e gratuita ed ha il solo scopo di fare conoscere la Villa Bellini in ogni suo aspetto tra origini, storia, arte, botanica. Appuntamento sabato 7 aprile 2018 a partire dalle ore 16.00.

Due eventi per tutti gli amanti dello sport nel weekend tra il 7 e l'8 Aprile. Si parte con "acCUSsì acchianamu mura lisci", gara organizzata dalla sezione arrampicata sportiva anche per arrampicatori alle prime armi o senza alcuna esperienza alle spalle. Per info: claracristaudo@gmail.com. Costo iscrizione partecipanti: 10 €.

Giorno 8 Aprile avrà luogo negli impianti del CUS Catania l'Open Day Fitness dalle 09:00 alle 17:30. Per l'occasione potrete provare tutti i corsi compresi nel planning settimanale.

Domenica 8 aprile 2018 un viaggio attraverso la storia, le tradizioni, le radici, la cultura: una full immersion attraverso le vie dei carrettieri; chi caricava il vino, chi la legna transitando per campagne e antiche mulattiere.

A seguito della pausa-pranzo, visita ad Aci Sant'Antonio presso il Museo-Laboratorio del Carretto Siciliano, nel backstage dell'antica Arte, in compagnìa del Mastro Pittore dei Carretti, Gaetano di Guardo. Costo: € 30 (include escursione, pranzo e visita al museo).

L'8 aprile alla Birreria del MA Catania Vivienne presenterà l'ultimo suo lavoro discografico dal titolo "L'Impossibile". Durante la serata si terrà anche la presentazione del libro "Teoria sociale e teatro" della scrittrice Catanese e docente universitaria Francesca Maria Caruso. Interverrà il Prof. Paolo De Nardis ordinario di Sociologia presso l'Università "La Sapienza" di Roma.

'Aperitivo ad Arte' alla Cappella Bonajuto.

Torna l'Aperitivo ad Arte serale con un percorso inedito. Giorno 8 Aprile appuntamento con "Civita: Vaneddi di Guerra e d'Amuri". L'arte ha il potere di evocare, di trasporre in arte ciò che la storia ci ha consegnato. Questo tour nasce dal desiderio di far dialogare in un'unica serata: arte, storia, poesia, musica e canto. Fra i vicoli della Civita scoprirete scorci inediti, viuzze atmosfere suggestive e vicende amorose del sapore leggendario. Come se non bastasse sarà possibile ascoltare dal vivo musiche e canti della tradizione popolare.

"Mezzanotte" è il nuovo album di GHEMON, che ritorna dopo il grande successo di critica e pubblico del suo ultimo disco "ORCHIdee", un album interamente suonato che ha cambiato il modo di intendere il rap e la musica black in Italia.

Appuntamento il prossimo 7 aprile a partire dalle ore 22.30 sul palco del MA Catania. Costo del biglietto € 13,00+diritti di prevendita.

Mercatino artigianale 'Le Pulci di Città'.

'Le Pulci di Città' tornano nella splendida Via Spedalieri al centro di Catania. Accanto La Rinascente, troverete artigiani e creativi, prodotti unici realizzati a mano con cura, musica e aperitivi. Appuntamento dal 30 marzo 2018 all'8 aprile.

CAMERATA POLIFONICA SICILIANA presenta domenica 08 aprile 2018 ore 19.00 Jouer la musique - CLUSTER DOC ENSEMBLE. Alessandro Spinnicchia - piano Giuseppe Sarro - violino Matilde Verdiana Pinto - arpa Alessandra Marino - flauto, Alessia Serina Pinto - sassofono Orazio Carrara - chitarra Rosario Gioeni - marimba Chiara Vyssia Ursino - soprano. Museo Diocesano di Catania via Etnea, 8 - Catania.