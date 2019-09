Un pomeriggio aperto a tutti in cui ritrovarci, conoscere i nuovi arrivati e i migliori docenti madrelingua della città, scoprire insieme il metodo che adottiamo ogni giorno durante i nostri corsi. E’ questo il focus del nostro Welcome to JM English Party di inizio anno che si svolgerà mercoledì 25 settembre presso la nostra sede di Piazza Cavour 14.

Programma

Ore 16.00 – Kids activity & snack (per i bimbi dai 3 ai 14 anni) – faremo merenda insieme e parteciperemo all’attività speciale che i nostri insegnanti hanno pensato per voi. Ore 18 – English Happy Hour (per ragazzi e adulti). Vi aspettiamo per brindare insieme all’inizio di questo nuovo anno scolastico e conoscerci meglio. Solo per quel giorno abbiamo in serbo una sorpresa speciale per chi desidera iniziare un corso di inglese! La partecipazione è gratuita, previa registrazione al link seguente https://www.eventbrite.it/e/biglietti-welcome-to-jm-english-party-catania-72487033669