Whiskyroute - Percorso sul whisky

Unici in Sicilia ad Offrire All-in-one un percorso completo sul whisky. Dalla Nascita del più famoso distillato, percorreremo un viaggio "Tastando" (#tasting) i whisky dei principali paesi del mondo. Scoprirete le storie, i processi che conducono ai diversi tipi di distillato, imparerete la Tecnica per degustare ed assaporare al meglio ogni Imbottigliamento. Pensato per chiunque voglia saperne di più su questa nobile bevanda, ridurremo la distanza con il mito della "difficoltà ed inaccessibilità" a tale "acqua della vita". 6 Tappe all'insegna della Condivisione di Esperienze, Sensazioni, Emozioni, Cultura, Condivisione, Piacevolezza. Per Info e Prenotazioni: The Mescan Original Irish Pub

Tel: 0952861040. Email: themescan@gmail.com. Fb: https://www.facebook.com/events/623209254761213/. Instagram: https://www.instagram.com/themescanirishpub/.