WordPress fa tappa a Catania per una due giorni da non dimenticare

I WordCamp sono eventi dedicati a WordPress – la piattaforma di publishing più usata al mondo - e organizzati dalle comunità locali di utenti e volontari. Tra appassionati ed esperti da tutto il mondo che condividono le proprie conoscenze e si confrontano su tecnologie, si parla di strumenti, servizi, esperienze e tutto quanto ruota intorno a WordPress (e non solo).

Un evento, quello di ​Catania​ del ​20 e 21 Settembre 2019​ presso ​Zō Centro Culture Contemporanee​, che ha richiesto molto lavoro e diverse settimane di preparazione. Lavoro svolto dalla comunità locale che, come il resto della community WordPress internazionale, è interamente formata da volontari.



L’evento è rivolto a tutti quelli che, a qualsiasi livello, abbiano un interesse per WordPress: blogger, creatori di contenuti, SEO specialist, progettisti, marketer, sviluppatori, designer, proprietari di siti, appassionati, curiosi ed esperti di WordPress, ma non solo!



A questi eventi può partecipare anche chi è alle prime armi e lavora (o vuole lavorare) sul web. Due giornate:​ 20 Settembre Contributor Day, 21 Settembre WordCamp. La prima giornata, il ​Contributor Day​, è una giornata di lavoro in gruppo sul progetto Open Source WordPress.org, guidata da contributor esperti, dedicata alle diverse aree che compongono WordPress. I gruppi di lavoro sono aperti a tutti e mettono insieme chi ha già esperienza e chi è alle prime armi.

La seconda giornata, il ​WordCamp​, è una giornata di conferenza piena di talk, divisi su due track e tenuti da speaker nazionali e internazionali, che coprono diversi settori e diversi livelli di competenze. Il programma completo è disponibile a questo link: https://2019.catania.wordcamp.org/programma/



WordCamp Catania è quindi un evento dedicato a tutti coloro che vogliono condividere, collaborare, imparare qualcosa di nuovo, aggiornarsi sull’avanzamento tecnologico, scambiarsi informazioni ed esperienze, fare nuove amicizie e trovare collaborazioni professionali per nuovi progetti. Se ti sei riconosciuto in alcuni di questi aspetti puoi essere sicuro che un WordCamp è l’evento che fa per te!



I biglietti sono disponibili a questo link.