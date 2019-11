ANIMALINSIDE: workshop intensivo con Jaro Viňarský. Jaro Viňarský è un ballerino e coreografo Slovacco. Ha studiato coreografia a Bratislava e Praga. Collabora da molto tempo con Karine Ponties del Dame de Pic Ensemble e la compagnia di Pavel Zustiak, Palissimo. Nel 2013 è stato premiato con il Bessie Award, per la sua interpretazione in Bastard, la prima parte della trilogia di Palissimo Painted Bird. Nel 2004, Viňarský, mentre si esibiva a Praga, ha ricevuto il Premio Sazka come esordiente.

In occasione dello spettacolo pluripremiato Animalinside, in scena il 9 Novembre all'interno della rassegna AltreScene, (Animalinside – Jaro Viňarský – AltreScene – Zō) presso Zō centro culture contemporanee (unico centro multidisciplinare in Italia riconosciuto dal Mibac), Jaro Viňarský tiene un workshop intensivo che vuole indagare l'anima ferina che è dentro di noi ed esplorarne le possibilità espressive con il corpo. Il workshop della durata di 6 ore (dalle 11 alle 18) è aperto a tutti, ma è necessario un buon allenamento fisico di base. Costo di partecipazione 40 euro. Il workshop è a numero chiuso, per un totale di 15 partecipanti. Si prega di inviare domanda di iscrizione a organizzazione@zoculture.it con dati anagrafici, indirizzo mail, numero telefonico, una fotografia e curriculum breve da inserire nei nostri archivi per le prossime produzioni multidisciplinari. Per info e prenotazioni: T.+39 095 8168912.