Workshop 'Il Potere delle Storie'

Ron Bunzl ci invita a esplorare il potere delle storie che raccontiamo. Un workshop che vi aiuterà a lavorare su voi stessi attraverso la narrazione, scritta, a voce e attraverso l’azione. "Il Potere delle Storie" è uno strumento efficace per cambiare la propria vita e il rapporto con il mondo e si accresce la propria energia vitale e presenza. La narrazione, efficace e commovente, inizia con l'ascolto profondo; dunque, meditazione e riflessione poetica sono alla base di questo approccio.

Il laboratorio è aperto a tutti che vogliono sperimentare a forza e la gioia di essere più presenti in corpo, mente e anima; che vogliono scoprire e dare voce ai propri sogni, sviluppare le loro capacità creative e comunicative, e incontrare altri in maniera autentica, interagendo con loro in modo creativo e celebrativo. Appuntamento dal 16 al 18 marzo da 'Triguna'.