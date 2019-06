Workshop con Tim Allen per bambini

Calisea organizza un evento davvero unico in Sicilia: Un workshop (per bambini 6-14 anni) di animazione in stop motion con la Plastilina per svelare ai nostri piccoli partecipanti tutti i segreti dei puppet professionali che si utilizzano nei grandi studi di animazione. Il workshop sarà tenuto dal super premiato animatore Tim Allen , colui che ha animato capolavori come la pecorella Shaun, Vita da Pecora, La sposa cadavere" di Tim Burton, e uno degli ultimi capolavori di Wes Anderson L'isola dei Cani e molto altro. Durante il workshop i bambini utilizzeranno i materiali e le attrezzature provenienti dagli studios di animazione dove Mr. Allen lavora , per creare un piccolo cortometraggio animato.

Lavoreranno a stretto contatto con lui e saranno magicamente catapultati nel mondo del cinema d’animazione internazionale. Il workshop sarà organizzato all'interno del Campus Estivo di Cinema D'Animazione presso Zo Centro Culture Contemporanee e prevede due classi differenti: dal 24 al 28 Giugno 2019. 6-9 anni 11:00-13:00. 10-14 anni : 14:30-16:30 -le classi saranno a numero chiuso ed ospiteranno un massimo di 20 partecipanti per classe. -Tutte le attrezzature (professionali) e i materiali necessari verranno forniti dall'organizzazione.

COME ISCRIVERSI: Per iscriversi occorre collegarsi al sito e acquistare online i biglietti. https://www.calisea.it/workshop-baby/. Per qualunque info potete scrivere info@calisea.it. Responsabile Claudia Bonomo 3442949473.