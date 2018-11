XMAS Factory - Giardino Bellini

XMas Factory è un progetto ideato e organizzato da Pop Up Market Sicily, pensato per celebrare e festeggiare, con creatività e innovazione, il Natale a Catania. Dal 14 al 27 Dicembre 2018, il Giardino Bellini ospiterà handmade, vintage, modernariato, dischi, bici, libri, poster, design, second hand, curiosità di ogni genere, collezioni private, i migliori negozi vintage della Sicilia, e un’area food permanente, durante tutti i giorni della manifestazione permetterà al pubblico di godere di questo temporary market gustando dell’ottimo street food, ed esaltando i sapori ed i valori della tradizione. Ad intrattenere grandi e piccini, musica, eventi tematici, jam session, concerti, workshop, laboratori per i bimbi ad accesso gratuito. Un concept market che regalerà al pubblico una nuova esperienza di shopping e convivialità.