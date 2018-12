XMas Factory, dal 14 al 27 dicembre alla villa Bellini di Catania: creative market, food e grandi Chef

14 giorni ricchi di divertimento, buon cibo, musica, creatività e voglia di trascorrere un Natale nel cuore di Catania. La villa Bellini, precisamente il piazzale delle carrozze con una “serra natalizia”, dal 14 al 27 dicembre ospiterà la prima edizione coloratissima di XMas Factory. Ad organizzarlo è un team consolidato ormai da anni, quello del Pop Up Market Sicily che - in collaborazione con Mercati Generali, con Il patrocinio del Comune di Catania e con i Partner Ferrovia Circumetnea - Metropolitana di Catania, AMT Catania Spa e Sostare - ha pensato bene di offrire a catanesi, turisti, curiosi e non, un percorso speciale tra handmade, vintage, modernariato, dischi, bici, libri, poster, design, second hand, curiosità di ogni genere, collezioni private e i migliori negozi vintage della Sicilia.

E, come ogni grande evento che si rispetti, grande protagonista sarà il food con un’area permanente che, durante tutti i giorni della manifestazione, offrirà al pubblico un temporary market dove gustare ottimo street food pronto ad esaltare i sapori ed i valori della tradizione. Un concept market, quindi, che regalerà al pubblico una nuova esperienza di shopping e convivialità.

Tanti i nomi di noti chef che saranno ospiti del XMas Factory. Si tratta di un nuovo format, un evento nell'evento. Durante i 14 giorni, infatti, ciascun ChefGuest proporrà un piatto a prezzo “cheap” e, quindi, a portata di market!

Ecco le date:

14/15/16 Dicembre 2018 : Chef Bianca Celano

17/18 Dicembre : Chef Saverio Piazza

19/20/21: Chef Angelo Giuliano

22 Dicembre: Blu Lab Academy - Che Alfio Visalli

23 Dicembre: Chef Gigi Vitale

26 Dicembre: Chef Marco Cannizzaro

27 Dicembre: Blu Lab Academy - Chef Alfio Visalli / Mixology Show

“Siamo contenti di offrire alla città di Catania quest’evento natalizio organizzato dal team di Sarah Spampinato che, in questi anni, ha dimostrato già di avere grandi capacità. E siamo contenti di offrire una splendida location come la villa Bellini, in particolare il piazzale delle carrozze, patrimonio della nostra città da rivalutare e restituire ai catanesi facendolo diventare un luogo di intrattenimento - ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive Ludovico Balsamo - Come amministrazione, infatti, intendiamo lasciare quest’area sempre libera per altre richieste di suolo pubblico in modo da poter organizzare altri eventi in futuro”.

Dal 14 al 27 DICEMBRE 2018

Dal lunedì al giovedì -> 11.00 / 21.00

Venerdì - domenica -> 11.00 / 23.30

Sabato -> 11.00 / 00.00

Giorno 24 dicembre -> ore 10.00 - 15.00

Giorno 25 dicembre -> ore 17.00 - 23.00

Giorno 26 dicembre -> ore 11.00 - 23.00