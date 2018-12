Xmas Factory, ospite alla villa Bellini: L'ELFO

Pop Up Market Sicily, in collaborazione con Mercati Generali e PULP - Booking & Management presenta:

★ L'Elfo meets Catania ★

Ospite del closing party della XMAS FACTORY è L'Elfo, il rapper catanese da milioni di visualizzazioni su YouTube, il 27 dicembre 2018 al Giardino Bellini di Catania

In occasione dell'uscita del suo ultimo Album "Gipsy Prince" il rapper parlerà della sua creazione e di tutti i brani contenuti, anche con i fan presenti.

Durante l'evento si esibiranno anche l'emergente Cì e dj Funkyman

Line up:

• 18:30 Live Cì

• 19:00 Intervista L'Elfo

• 19:30 Domande dei Fan

• 20:00 Dj set Funkyman

XMAS FACTORY, l'edizione XXL del market (pop-olare)

-> Musica

-> Area Market

-> Area Food

-> Area kids

• Giardino Bellini - Catania