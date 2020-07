Yoga trekking alla scoperta della Timpa

La Timpa Gazzena, gioiello naturalistico e storico e una seduta di yoga al tramonto immersi nella natura con Greta. Davanti a questa Riserva siamo passati chissà quante volte, ma un po' per pigrizia un po' per mancanza di tempo siamo andati avanti, lasciandoci alle spalle sulla SS 114 questa piccola perla incastonata sul litorale ionico.

La guida Sebino Maugeri vi guiderà in questo percorso parlandovi di geologia,di storia, facendo riemergere dal passato un uomo ed una donna che hanno visto questi luoghi 500 anni prima di noi. Inoltre, avrete modo di godervi ( e fotografare) dei paesaggi incredibile affacciati sul mare ed immersi nella natura. La riserva naturale "La timpa di Acireale" è stata istituita nel 1999, per conservare, proteggere e valorizzare un'area interessante dal punto di vista naturalistico,paesaggistico e geologico; Oltre all’aspetto paesaggistico e naturalistico, la Riserva si contraddistingue anche per la presenza di colate laviche antiche e recenti, di grande rilevanza sotto l’aspetto geologico.

In particolare andremo alla scoperta della Timpa Gazzena, dove attraverseremo antiche strade di campagna, rasule, scopriremo una delle prime macchine a vapore per il sollevamento delle acque, le saie con gli zappeddi, caratteristici canali d’irrigazione, antichi casolari, magazzini e pietre paralupo, il tutto contornato da una incredibile macchia mediterranea. Al tramonto avverrà la seduta di yoga, immersi in natura, con Greta Borzi'.

Meeting point ore 15:45 puntuali davanti Villa Belvedere, Acireale. ore 16:00 inizio passeggiata naturalistica. ore 20:30/21:00 circa fine escursione. Contributo di partecipazione euro 15 a persona adulta, euro 5 per bambini sotto 12 anni. - difficoltà facile per tutti Abbigliamento comodo, scarpe da trekking ( in alternativa da tennis comode e non usurate), 1,5 litri d'acqua, tappetino per lo yoga e portare mascherina con sè. Prenotazioni obbligatoria con messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto “ Yoga Trekking Timpa” indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. L'esperienza si attiva con un numero minimo di partecipanti.