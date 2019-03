Conferenza "Yoga Vidya" con il maestro Swami Ananda Saraswati. Un'opportunità preziosa per approfondire lo yoga nella sua tradizione più autentica. Domenica 10 Marzo alle ore 10:00, HOTEL 4SPA Acicastello costo di partecipazione €20. Tema: “L’infinito potenziale dell’essere umano secondo lo yoga”. Info e prenotazioni: 3405510891 Lara. Posti limitati. Nel seminario condotto da Swami Ananda Saraswati, l’interazione fra i partecipanti e l’insegnamento produce una reale assimilazione delle tematiche proposte e una tangibile trasformazione nei partecipanti. L’insegnamento innesca una vera e propria alchimia, grazie alla metodologia applicata da Swami Ananda , appartenente alla tradizione dell’India dell’età Vedica. Questi seminari possono essere un’occasione di arricchimento per tutti, anche per chi non pratica Yoga, ma che con mente aperta e cuore sincero volesse sperimentare un modo nuovo di concepire la vita e se stesso.